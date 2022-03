Rwanda-Genocide: Twagirayezu Wenceslas avuga ko afite abamushinjura 26

Iminota 28 iraheze

Uyu munsi wiburanisha wahariwe Me Bikotwa Bruce wunganira Wenceslas Twagirayezu ngo ageze ku rukiko raporo igendanye n'iperereza ry'inyongera yakoze ku batangabuhamya bashinjura.

Me Bikotwa yavuze ko yashoboye kubona abatangabuhamya mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo ahamya ko bazi neza aho uwo yunganira yari ahererereye mu gihe cya jenoside muri 1994.

Aha niho umwunganizi wa Twagirayezu, Me Bikotwa, avuga ko abatangabuhamya 13 babarizwa muri Congo bafite uruhare runini mu kuzagaragaza ukuri.

Ubwo bufasha burimo kubishyurira ingendo, kubacumbikira, kubagaburira ndetse no kubarinda ubwandu bwa Covid-19 harimo no kubishyurira ikiguzi cy'impapuro z'inzira no kuborohereza kuzibona.