Ryan Coogler wayoboye Black Panther yibeshyweho ko ari umujura wa banki arafungwa

Iminota 11 iraheze

Ryan Coogler yatawe muri yombi by'umwanya muto ari kugerageza gufata $12,000 kuri konti ye muri Bank of Amerika i Atlanta mu kwezi kwa mbere.

Uyu mugabo w'imyaka 35 avuga ko nyuma yakoranye na Bank of America "dukemura icyo kibazo mu buryo bwanyuze, dukomeza ubuzima."

The New York Times yatangaje ko yabwiye polisi ko yari agiye kwishyura umuganga wafashije umuryango we kandi yasabaga kugirirwa ibanga kubera ingano y'amafaranga yari agiye kubikuza.