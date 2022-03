Ukraine: Inkuru z'abagore batanu bari ku rugamba muri iyi ntambara

First lady wa Ukraine yanditse kuri Instagram ati: "Kwirwanaho kwacu ubu gufite ishusho ya kigore"

Kira Rudik - 'Biteye ubwoba, ariko ndarakaye'

Ariko akomeza akazi ke nk'umukuru w'ishyaka rya Voice Party mu nteko ya Ukraine, akabifatanya no gukora 'patrol' mu gace atuyemo we n'itsinda rye.

Abanya-Ukraine benshi bakiri mu mijyi iri kuraswaho baba mu byumba byo munsi by'inzu no muri stations za metro zo hasi aho bikinze ibisasu by'abarusiya.

Marharyta Rivachenko - 'Ntaho nari mfite ho guhungira'

Ubu, yamenye uko asinzira mu rusaku rw'intabaza ziburira iyo umujyi we utangiye kuraswaho n'ingabo z'abarusiya.

Rivachenko yafashe amasomo y'ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abe umufasha w'abaganga muri batayo ye, none ubu akora nk'umufasha w'abaforomo.

Yustyna Dusan - 'Icy'ibanze ni ukurokoka'

Ntabwo buri wese ashoboye kujya mu matsinda ryo kurinda umujyi kuko kugeza ubu bafite abakorerabushake benshi kandi buri wese ntafite ubunararibonye no gushirika ubwoba.

Olena Biletskyi - 'Ndashaka ko umukobwa wanjye azavukira muri Ukraine yigenga'

Ubu atwite inda y'amezi atandatu kandi yahisemo kuguma muri Kyiv we n'umugbao we, n'abakobwa babo b'imyaka 11 na 16, ngo bafashe kuyirwanirira.

"Ni ikibazo cyo guhitamo hagati y'ubucakara no kwisanzura kandi ibyo ni ibyiyumvo by'abagore bose mu gihugu. Rero tuzaguma i Kyiv igihe cyose tubishoboye."

We n'umugabo we Oleksandr bayoboye ibikorwa byo gutegura iyi ntambara ku basivile, ku mubiri no mu mutwe.