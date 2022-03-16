BAL: REG yo mu Rwanda yabaye iya mbere mu irushanwa mu itsinda ryiswe Sahara Conference

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Ahavuye isanamu, BAL Insiguro y'isanamu, Nshobozwabyosenumukiza atwaye umupira ku mukino wo kuwa kabiri nijoro

Jean Jacques Wilson Nshobozwabyosenumukiza niwe mukinnyi wigaragaje cyane ku ruhande rw'ikipe ya REG Basketball Club yo mu Rwanda yabaye iya mbere muri Basketball Africa League, itsinda rya Sahara.

REG yaje imbere mu makipe atandatu yo muri Maroc, Tunisia, Senegal, Guinea na Mozambique nyuma yo gutsinda imikino ine igatsindwa umwe muri iri tsinda ryiswe 'Sahara Conference'.

Mu mukino wabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri usoza Sahara Conference, REG yatsinze Ferroviario da Beira yo muri Mozambique amanota 94-89, ibona ticket yo gukina imikino ya nyuma izabera i Kigali muri Gicurasi (5).

Muri uyu mukino Nshobozwabyosenumukiza w'imyaka 23 yatsinze amanota 28, ari nayo atsinze menshi ku mukino, bagenzi be Dieudonne Ndizeye n'umunyamerika Cleveland Joseph Thomas Jr. batsinze buri umwe amanota 21.

Nyuma y'umukino Nshobozwabyosenumukiza w'imyaka 23 yagize ati: "Twishimiye kuba aba mbere muri iri tsinda [Sahara Conference] kandi twishimiye ko tuzakina n'ikipe izaba iya kane mu rindi tsinda", nk'uko bivugwa na BAL.

Jermelle Kennedy umukinnyi w'ikipe ya Ferroviario yavuze ko bahuye 'n'ikipe ikomeye', yabarusije gutera neza mu nkangara kenshi, nk'uko BAL ibivuga.

Nshobozwa yatsindiye inyuma y'umurongo w'amanota atatu inshuro 8-kuri-11 yateye, uyu mukinnyi kandi arangije Sahara Conference atsinda ikigeranyo cy'amanota 15 kuri buri mukino.

BAL ni irushanwa ritegurwa na NBA yo muri Amerika ririmo kuba ku nshuro ya kabiri.

Nyuma ya Sahara Conference hazakurikiraho Nile Conference izabera mu Misiri mu kwezi gutaha kwa Mata(4) ihuze amakipe yo mu; Misiri, Sudani y'Epfo, Africa y'Epfo, Angola, Cameroon na DR Congo.

Amakipe ane ya mbere muri buri tsinda azakina imikino ya nyuma (Playoffs) ya BAL izabera i Kigali mu kwezi kwa Gicurasi(5).

Uko amakipe yakurikiranye muri Sahara Conference: