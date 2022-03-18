Ukraine: Vladimir Putin yabwiye mugenzi we wa Turkiya ibyo yifuza ngo habe amahoro

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Nyuma y'iminota 30 bamaze kuvugana, BBC yavuganye n'umujyanama akaba n'umuvugizi wa Erdogan, Ibrahim Kalin. Uyu yari mu itsinda rito ry'abategetsi bari kumwe na perezida bumva iyo telephone.

Ibyo Uburusiya busaba buri mu byiciro bibiri.

Igikomeye muri byo ni uko Ukraine yemera kubaho nta ruhande iriho kandi ikareka gusaba kujya muri OTAN/NATO. Iki cyo Perezida Volodymr Zelensky yamaze kucyemera.

Hari ibindi busaba muri iki cyiciro bisa n'aho ahanini ari ibyo gusigasira isura y'Uburusiya.

Insiguro ya video,

Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Icyiciro cya kabiri niho ingorane ziherereye, kandi muri iki kiganiro kuri telefone, Putin yavuze ko hakenewe ibiganiro imbonankubone hagati ye na Zelensky mbere y'uko habaho kumvikana kuri izi ngingo.

Kalin hano ntiyavuze birambuye kuri iki cyiciro, gusa avuga ko bavuze ku bireba agace ka Donbas, mu burasirazuba bwa Ukraine, ahari ibice byamaze kwiyomora kuri Ukraine, hamwe no kuri Crimea.

Nubwo Kalin atavuze ibirambuye hano, ibyitezwe ni uko Uburusiya buzasaba Ukraine kurekura ako karere ko mu burasirazuba. Gusa ibyo bizaba ikibazo.

Ikindi gitekerezwa ni uko Uburusiya buzasaba ko Ukraine yemera yeruye ko Crimea - yafashwe binyuranyije n'amategeko n'Uburusiya mu 2014 - ko ari ahantu h'Uburusiya. Niba ibi ari ko bimeze, iki kizaba ari ikinini kirura cyo kumira kuri Ukraine.

Ibrahim Kalin (iburyo) ni umwe mu bari kumwe na perezida wa Trukiya mu kiganiro kuri telephone yagiranye na Vladimir Putin, hano Kalin yarimo aganira na John Simpson

Gusa, n'ubundi ibyo Putin asaba si ibintu bikomeye cyane nk'uko bamwe babyibazaga kandi bisa n'aho bidakwiye guteza intambara, kumena amaraso no gusenya Ukraine biri gukorwa n'Uburusiya.

Niba buri kintu cyose cyo mu kumvikana n'Uburusiya kidakemuwe neza, Perezida Putin cyangwa abazamusimbura bashobora buri gihe kubikoresha nk'impamvu yo gutera Ukraine nanone.

Hari bamwe bibaza ko yaba adakomeye neza mu mutwe. Kalin yaba hari ikintu kidasanzwe yatahuye kuri we muri iki kiganiro kuri telefone? Ati: "Nta na kimwe." Avuga ko Putin yari asobanutse kandi adasobanya mu bintu byose yavuze.