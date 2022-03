Rwanda: Kuririmba Karaoke, gushimisha abakiriya n'imitego irimo… Uko Jane Uwimana abyitwaramo

Iminota 20 iraheze

Aka ni akazi gakorwa nijoro ko kuririmba indirimbo zawe, ariko kenshi iz'abandi zikunzwe cyane, bigamije gushimisha no gususurutsa abakiriya b'utubari n'inzu z'imyidagaduro.

Jane Uwimana avuga ko aka kazi kabamo ikigeragezo cy'inzoga - we avuga ko atigeze anywaho kandi yakomeje kwirinda - ikigeragezo cy'abagabo, n'ikigeragezo cy'abagore ku bagabo bakora aka kazi.

Aka ni akazi gakorerwa ahantu hari abantu b'imico itandukanye, harimo abari kunywa ibisindisha, kandi ukora Karaoke aba "ashinzwe gushimisha abakiriya no kubitwaraho neza", nk'uko Jane abivuga.

Mike, uzwi cyane nka Kapo, uririmbana na Jane Uwimana yabwiye BBC ko nubwo Karaoke ari akazi "karimo imitego myinshi" ashobora kukarangira mushiki we cyangwa se n'umugore we.

Ati: "Ariko no kuba umuntu wiyubashye bamusohora mu kabari aho yari yicaranye n'abandi bagabo bakamushyira hanze ngo ntiyongere kugaruka birahagije, ndibaza ko yabonye isomo."

Urugero ku bandi babyiruka?

Leta y'u Rwanda iteza imbere ubukungu bushingiye kuri serivisi, kandi ibikorwa bijyanye no kwakira abantu neza n'ibibishamikiyeho ni igice kirimo gutanga akazi kuri benshi mu rubyiruko.

Nubwo Jane, ukunze kwitwa 'Queen of Karoke', abona imyumvire ku bagore bakora Karaoke itarahinduka kuri benshi, hari abakiri bato bo barim kumureberaho binjira muri aka kazi.

Alice Kanyana, w'imyaka 22 yiga 'Environment and health sciences' muri Kaminuza i Kigali, iruhande rw'amasomo yiga no gukora Karaoke kwa Jane, nyuma yo kumubona ku cyapa kinini imbere ya kaminuza ye akamubera icyitegererezo.

Ati: "Iby'ibishuko bizamo byo, batanagushukiye mu kabari bagushukira no kw'ishuri no mu muhanda no mu muryango n'ahandi, ibyo ntabwoba bintera.