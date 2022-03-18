Ukraine: Video ya Schwarzenegger igwanya intambara yakwirakwiye henshi mu Burusiya

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Ivyo umukinyi wa filime Arnold Schwarzenegger yashikirije abarusiya abicishije kuri Twitter biri mu vya mbere biriko birakwiragira cane mu Burusiya kuri uyu wa gatanu, binavugisha benshi ahantu hatandukanye.