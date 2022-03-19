Abantu bane bapfuye nyuma yuko indege ya gisirikare ya US ikoreye impanuka muri Norway

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Iyo ndege yo mu bwoko bwa MV-22B Osprey yari yitabiriye imyitozo ya OTAN izwi nka 'Cold Response' (ifoto yo mu bubiko)

Indege ya gisirikare y'Amerika yakoreye impanuka mu majyaruguru ya Norvège (Norway), yica abagenzi bose bane bari bayirimo.

Yakoreye impanuka mu karere kari mu majyepfo y'umujyi wa Bodo muri Norvège, ndetse indege za kajugujugu ntizashoboye kugwa aho hantu kubera ikirere cyari kimeze nabi.

Ariko amatsinda y'abakora ibikorwa by'ubutabazi yakoresheje ibinyabiziga bigenda ku rubura, mu masaha ya kare yo kuri uyu wa gatandatu ashobora kugera ahabereye iyo mpanuka.

Mu itangazo, polisi ihakorera yagize iti: "Birababaje ko byemejwe ko bane bose bari mu ndege bapfuye". Yongeyeho ko bose ari Abanyamerika.

Iyo ndege yo mu bwoko bwa MV-22B Osprey yari iri mu myitozo ya OTAN izwi nka 'Cold Response', cyangwa ubutabazi bw'ahakonje, ugenekereje mu Kinyarwanda - imyitozo igenewe gutegura abagize uyu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare mu rwego rwo kurinda Norvège.