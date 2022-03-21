Belgium: Imodoka ivuduka cyane yinjiye mu karasisi k'abantu yicamo batandatu

Haciye isaha 1

Abantu bagera kuri batandatu bapfuye nyuma y'uko imodoka yinjiye mu kivunge cy'abagiye gukora akarasisi mu majyaruguru y'Ububiligi.

Byabereye mu mujyi muto wa Strépy-Bracquegnies muri 50km mu majyepfo y'umurwa mukuru Bruxelles.

Imodoka ivuduka cyane yinjiye mu bantu babarirwa muri magana bariho bitegura gutangira akarasisi ko kumurika umuco ku cyumweru mu gitondo.

Jacques Gobert yagize ati: "Hari abantu hagati ya 150 na 200 bari bagiye mu karasisi maze imodoka ibaturuka inyuma ibahuranyamo igera muri 100m. Bikwiye gufatwa nk'icyago cyaguye ku gihugu."

Uwabibonye avuga uko byagenze ubwo imodoka yinjiraga mu bantu

Insiguro ya video,

Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Polisi yahakanye amakuru yavuzwe na bimwe mu binyamakuru mu Bubiligi ko iyi modoka yagonze abo bantu ubwo yari ikurikiwe n'imodoka za polisi.

"Abantu bahujwe no kwishima batikuwe mu mutima" - Minisitiri w'intebe Alexander De Croo

Minisitiri w'intebe Alexander De Croo byari byitezwe ko asura aho byabereye ku cyumweru nimugoroba, yavuze ko ari "amakuru mabi cyane"

Ati: "Abantu bari bahujwe no kwishima batikuwe mu mutima."

Imihanda y'imijyi n'imihana yo mu Bubiligi ikunze kuberamo akarasisi mu gihe cy'igisibo. Ibyari bigiye kubera i Strépy-Bracquegnies bihuriramo abantu benshi bambaye mu buryo busekeje.