Tanzania uko ndayibona: Ivyo Prezida Samia amaze gushikako mu mwaka umwe

Iminota 48 iraheze

Yari icegera c'umukuru w'igihugu muri reta yakoze uko ishobora ngo izimanganye ukutavuga rumwe n'ubutegetsi no guta abantu mu munyororo ku mpamvu zo kuyinegura gusa. Kunyuruza abantu, kubura abandi irengero, ku mvo bivugwa ko ari iza poritike, vyarakozwe kuri reta yazamwo ubwa kabiri mu butegetsi bwayo.

Hari n'ikibazo co kumenya niba ashaka gushira mu mategeko impinduka ziriko ziraba. Nyinshi zisa n'izishingiye ku gushaka kw'umukuru w'igihugu ubwiwe gusa.

Nk'akarorero, mu gihe kubonana n'abanyaporitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ari intambwe nziza mu kwubaka icizere, amategeko agenga imigambwe adahurizwako ntarahinduka. Ivyo biha urwego rujejwe imigambwe ububasha bwagutse kandi budatomoye neza bwo gufuta umugambwe no guha igihano co gupfungwa gushika ku mwaka uwo ariwe wese yihaye igikorwa co kwigisha ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, nko gushishikariza abanyagihugu kwiyandikisha kugira bazokwitabe amatora.