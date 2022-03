Uganda: Uko Abatwa birukanwe mu ishyamba kugira ngo ingagi zitabweho

Bwana Tumuhairwe, ufite imyaka hafi 50, ni mukuru bihagije kuburyo yibuka uko ubuzima bwari bumeze kuri we na bagenzi be mbere yuko birukanwa.

Bwana Tumuhairwe arimo kutubwira ku migenzo y'Abatwa, irimo no kurambagiza (gutereta) mu cyahoze ari imbuga aho abasore n'abakobwa bajyaga bahurira bagasabana.

Aida Kehuuzo, uri mu kigero cy'imyaka hafi 80 akaba ari na we mugore wenyine uri muri iri tsinda ry'Abatwa turi kumwe mu rugendo, aribuka ati: "Abaturanyi bamwe baradusuzuguye, batwita abantu bo mu gisambu [mu kigunda]."

Gutsinda urubanza

Umugore umwe ateye hejuru ati: "Muza hano muzanywe no gufata amafoto no kuyagurisha. Twebwe ni iki tubyungukiramo? Singanira namwe niba mutampaye amafaranga."

Rwavuze ko aba Batwa bafashwe mu buryo butari ubwa kimuntu, rutegeka ko "indishyi irimo gushyira mu gaciro no mu kuri" irihwa mu gihe kitarenze amezi 12, ariko leta irashaka kujurira.

Ariko ubutaka we n'abandi bacyeya barimo guhinga bitegura kubuteramo ibirayi ni ubwo batishirijwe (bakodesherejwe) n'umuryango ufasha ugamije iterambere ry'Abatwa bo muri Uganda, uzwi nka United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU).