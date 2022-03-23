Ukraine: Bombe ku nzu mberabyombi yarimo amagana - Uko umugore umwe yarokotse

Na Hugo Bachega & Orysia Khimiak

BBC News, Lviv, Ukraine

Haciye isaha 1

Ahavuye isanamu, Ukrainian interior ministry via Getty Insiguro y'isanamu, Ifoto yatangajwe na minisiteri y'ubutegetsi ya Ukraine yerekana uko iyi nzu mberabyombi yangiritse

Mu gihe umujyi wa Mariupol wariho usukwaho ibisasu by'Uburusiya, amagana y'abasivile, cyane cyane abagore n'abana, bahungiye mu nzu mberabyombi yawo, inzu yo mu gihe cy'abasoviyeti. Kuwa gatatu ushize, bombe yayituyeho - mu masegonda macye - inzu yari ihindutse itongo. N'ubu ntiharamenyakana neza abahaguye bose, ariko BBC yavuganye n'abarokotse bavuga uko byagenze.

Icyo gitondo cyose, indege z'Uburusiya zari zaramutse zizenguruka hejuru y'uyu mujyi.

Mariia Rodionova, umwalimukazi w'imyaka 27, yari amaze iminsi 10 aba muri iyi nzu yarahunze aho yabaga ari kumwe n'imbwa ze ebyiri. Yari yarashinze ihema aba mu gice cy'inyuma cy'iyi nzu mberabyombi.

Icyo gitondo yari yabonye ibisigazwa by'amafi bivuye mu gikoni byo kugaburira imbwa ze, ariko abona ko nta mazi ziheruka kunywa. Bigeze saa 10:00 azihambira ku muzigo we yerekeza ku marembo y'iyi nzu ahari umurongo w'abashaka amazi.

Nuko bombe ihita ihanuka.

Habaye urusaku rukomeye nk'urw'inkuba. Hakurikira urusaku rw'ibirahure bimeneka. Umugabo yamuturutse inyuma amusunikira ku rukuta, amurengera. Uko guturika kwari gukabije ku buryo yababaye cyane mu gutwi kumwe ku buryo yagize ngo kwamenetse. Gusa yabonye ko ntacyo kwabaye ubwo yumvaga abantu bataka mu mpande zose.

Ingufu zo guturika zajugunye undi mugabo ku idirishya. Agwa hasi isura ye yuzuye ibirahure byamenetse. Umugore wundi wari wakomeretse ku mutwe nawe, agerageza kumufasha. Mariia, wakoraga nk'umutabazi wa Croix Rouge i Mariupol, ahita agarura ubwenge vuba vuba arasakuza, abuza uwo mugore.

Umwana w'imyaka itanu ataka

Skip Podcast and continue reading Podcast Ikiganiro cy’abagore Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango Inkurikirane End of Podcast

Aribuka ati: "Naravuze nti 'Buretse, wimukoraho. Reka nzane agakapu kanjye k'ubufasha bw'ibanze mbafashe mwembi'." Nyamara ako gakapu kari imbere muri nzu mberabyombi, kandi icyo gice cyari cyasenyutse.

"Hari ibisigazwa by'inzu gusa. Ntibyashobokaga kwinjiramo."

Ati: "Mu gihe cy'amasaha abiri, nta kintu nashoboraga gukora. Nari aho gusa. Nari mu gahinda."

Vladyslav w'imyaka 27 udashaka gukoresha amazina ye yose, nawe muri icyo gitondo yari yageze kuri iyi nyubako. Ahari inshuti yari yagiye kureba. Yari hafi y'amarembo yayo ubwo bombe yayituragaho. We n'abandi birukankiye mu gice yo hasi, hashize iminota 10, yumvise ko iyi nyubako irimo gushya azamutse asanga ishyano ryaguye.

Ati: "Ibintu biteye ubwoba byariho biba."

Yabonye abantu benshi bava amaraso. Abandi amagufa yacikiye hanze. "Umugore umwe yariho ashakisha abana be mu bice by'inzu. Umwana w'imyaka itanu yariho ataka ati: 'Sinshaka gupfa'. Byari bishenguye umutima."

Birashoboka ko ari bombe imwe yarashwe kuri iyi nzu muri icyo gitondo, ikayisenya cyane, nk'uko ikigo McKenzie Intelligence Services cyabibwiye BBC.

Iki kigo cy'i Londres kiti: "Kubera uburyo iyi misile yarashe nta guhusha hagati muri iyi nzu, tubona ko ari bombe iyoborwa n'imirasire (laser), ishobora kuba ari iya KAB-500L cyangwa isa nayo, yarashwe n'indege."

Uhereye ku buryo iyi bombe yarashwe mu gupimiranya byo ku rwego rwo hejuru byerekana ko iyi nzu ari yo yari igambiriwe.

Amashusho y'icyogajuru ya kompanyi ya Maxar yo muri Amerika, yerekana iyi nzu iminsi micye mbere yo kuraswa iruhande rwayo handitswe ijambo "abana" mu nyuguti nini z'Ikirusiya, zibonwa n'indege yose y'intambara.

Uburusiya buhakana kurasa iyi nzu mberabyombi. Bwahakanye kandi kurasa ahantu hari abasivile muri Ukraine, nyamara bwarashe inzu nyinshi z'abasivile n'ibikorwa bitandukanye bitari ibya gisirikare.

Andrei Marusov, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye w'i Mariupol, yari yasuye iriya nzu iminsi ibiri mbere yo kuraswa. Ati: "Buri wese yari abizi ko ari ahantu hari abagore n'abana benshi. Hari abasivile gusa."

Kuri uwo wa gatatu, umunsi iraswa, Marusov yari yagiye hejuru y'iyo nzu 6:00 kwitegereza umujyi ahirengeye. Indege zari zikigenda hejuru yawo. Avuga ko zari zimaze iminsi zirasa ibisasu mu gace iyi nzu irimo.

Ati: "Nabonye ko hagati mu mujyi huzuye umuriro kandi hari uguturika kwa buri kanya."

Mariia yibuka indege z'intambara "zikora uruziga" hafi y'iyi nyubako muri icyo gitondo, maze "zikarasa bombe ahandi hantu". Ariko ntabwo byari bishya. Yari amaze kumenyera urusaku rwazo.

Hari byinshi bitaramenyekana kuri iki gitero. Bikekwa ko abantu bagera ku 1,000 bari muri iyi nzu ikinirwamo amakinamico. Bamwe bari mu byumba byayo byo munsi, nk'uko bamwe mu bari bayirimo babivuga. Mariia avuga ko abandi babaga mu birongozi barara hasi.

Kimwe mu bintu bidashidikanywaho abarokotse hano babwiye BBC, ni uko abantu babaga no ku mpande zayo, imbere mu nzu, no ku mbuga, kandi abandi bagendaga bakagaruka.

Ahavuye isanamu, Alamy Insiguro y'isanamu, Ifoto y'inzu mberabyombi ya Mariupol mbere y'intambara

Ahavuye isanamu, Anadolu Agency / Getty Images Insiguro y'isanamu, Iyi nzu nyuma yo kuraswa

Umunsi umwe nyuma yo kuraswaho, umukuru w'uyu mujyi avuga ko abantu 130 bari bayirimo batabawe. Nyuma byatangajwe ko bishoboka ko hari benshi barokotse. Ariko nta yandi makuru yabonetse kuva ubwo. Uyu mujyi uri mu kaga ku buryo bishooka ko nta shusho nyayo izamenyakana y'abarimo n'abarokotse.

Mariia avuga ko igice yari akambitse muri iyi nzu bishoboka ko nta muntu waharokotse kuko hari mu gice cyangiritse cyane. Ko ari amahirwe akomeye kuba yari asohotse gato bigahita biba.

Nyuma y'uku guturika ntiyabashije kubona za mbwa ze yari agiye gushakira amazi. Ati: "Kuri njyewe, imbwa zanjye zarushaga agaciro ibintu byose."

Vladyslav avuga ko yabonye abantu benshi bava muri iyi nzu, ibyo na Mariia avuga ko yabonye.

Guhunga uyu mujyi

Mariia ati: "Bamwe bari bafite imizigo yabo. Nta muntu uzi icyo gukora, kandi aho hantu hakirimo kuraswa."

Ahagaze imbere y'iyi nyubako, yarebye ibyangiritse. Abona ko nta mpamvu yo gushaka ubundi buhungiro hano. Hashize amasaha menshi, yiyemeje kugenda.

Yagerageje guhagarika imodoka yose iri gusohoka muri Mariupol. Ati: "Abantu bari mu bwoba bukomeye. Nta muntu wanshyize mu modoka ye." Yafashe inzira agenda n'amaguru.

Ati: "Nashakaga kuva muri uyu mujyi."

Yabanje kugera mu gace kitwa Pishchanka. Ati: "Nahuye n'umugore ambaza niba ndi OK. Ntangira kurira."

Hano bamuhaye ibiryo n'icyayi, bamusaba kuharara. Bucyeye yakomeje kugenda, kugeza ageze i Melekyne. Umukwabu watumaga agomba guhagarara saa 22:00. Umunsi ukurikiyeho yageze i Yalta. Ukurikiyeho i Berdyansk. Ati: "Hose nagendaga n'amaguru."

Mariupol yahuye n'akaga kurusha ahandi muri iyi ntambara Uburusiya bwashoje Ukraine. Ingabo zabo zarayigose maze ziyigabaho ibitero mu kirere, ku butaka, no ku nyanja kuva mu minsi micye ishize.

Abantu bagera ku 300,000 baracyaheze muri uyu mujyi, nta mashanyarazi, nta gasi, nta mazi.

Ubwo Mariia yavaga aho yari atuye ajya kuri iriya nzu mberabyombi, nyirakuru babanaga yanze kugira aho ajya. Ati: "Yarambwiye ati 'Iyi ni apartment yanjye, ni iwanjye. Nzagwa hano."