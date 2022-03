DR Congo: Werrason arinubira ko indirimbo ye nshya yahagaritswe

Werrason we ahakana ko iyi ndirimbo nta magambo cyangwa amashusho y'urukozasoni ayirimo, ko iyo komisiyo ya leta "irimo kwica umuco wa Congo ku busa".

Werrason avuga ko indirimbo ye isaba "umuntu wese kurengera iby'agaciro kuri we; akazi, inzu ye, abana be, umuryango we."