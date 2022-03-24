Julian Assange: Uwashinze Wikileaks yakoreye ubukwe muri gereza

Iminota 40 iraheze

Ubukwe bwa Assange w'imyaka 50 na Stella Moris kuwa gatatu bwabereye muri gereza ya Belmarsh, aho afungiye kuva mu 2019.

Assange ari muri gereza mu gihe abategesi ba Amerika basabye ko yoherezwa ngo aburanishwe ku byaha by'ubutasi.

Ashinjwa gutangaza inyandiko ibihumbi z'ibanga ku ntambara ya Afghanistan na Iraq. We ahakana ko hari ikibi yakoze.

Mu ntangiriro z'uku kwezi, Urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwanze ubusabe bwe bwo kutoherezwa.

Umunyamategeko Stella Moris w'imyaka 38, yakiriwe n'abantu benshi hanze ya gereza ubwo yari asohotse avuye gushyingirwa, bamwishimiye kandi batera hejuru bati "free Julian Assange".

Aba bombi batangiye gukundana mu 2015 kandi bafitanye abakobwa babiri.

Abatumirwa bane nibo bemerewe kwitabira ubu bukwe muri gereza irindwa cyane. Stella yerekeza kuri gereza ya Belmarsh n'abatumirwa

Aba bana babo bombi bitabiriye ubu bukwe kuwa gatatu, hamwe na se wa Assange ndetse n'umuvandimwe we.

Dosiye ya Assange izasubira ku mucamanza w'ibanze Vanessa Baraitser, ari nawe wa mbere wize ku busabe bwa Amerika bwo kumwohereza.

Leta ya Amerika yamushyizeho ibirego 18, birimo gucura umugambi wo kwinjira mu makuru y'igisirikare cya Amerika ngo abone amakuru akomeye ku ntambara muri Afghanistan na Iraq. Ayo makuru yatangajwe ku rubuga rwa Wikileaks.

Izo nyandiko zagaragaje uko igisirikare cya Amerika cyishe amagana y'abasivile mu bikorwa bitatangajwe mu ntambara ya Afghanistan, zinerekana inyandiko zivuga ko abasivile 66,000 bishwe muri Iraq, imfungwa zigakorerwa iyicarubozo, bikozwe n'ingabo za Iraq.