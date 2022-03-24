Ukraine: Umunyamakuru w'Umurusiya Oksana Baulina yiciwe mu iterwa ry'ibisasu i Kyiv

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Umunyamakuru w'Umurusiya yiciwe mu iterwa ry'ibisasu ryakozwe n'ingabo z'Uburusiya mu murwa mukuru Kyiv wa Ukraine.

Oksana Baulina yari amaze igihe atangaza amakuru y'i Kyiv no mu mujyi wa Lviv wo mu burengerazuba bw'igihugu ku rubuga The Insider rutangaza inkuru zicukumbuye, nkuko rwabivuze mu itangazo rwasohoye.