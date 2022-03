Russia -Ukraine: Bwa mbere bahanye imfungwa z'intambara…amakuru yo mui iki gitondo

Iminota 28 iraheze

Bashimangiye ubumwe bwabo mu kwamagana Putin no gufasha Ukraine guhangana n'ibitero by'Uburusiya, nubwo Perezida Zelensky we yavuze ko Uburayi bwatinze guhagarika Uburusiya.

Abarusiya bigiye imbere muri Mariupol

Institute for the Study of War (ISW) yatangaje ko kuwa kane ingabo z'Uburusiya zabashije kwigira imbere zisatira gufata umujyi rwagati wa Mariupol