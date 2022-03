Tshegofatso Pule: Urukiko rwo muri South Africa rwahamije icyaha umugabo wakundanaga n'umugore wishwe

Haciye isaha 1

Tshegofatso Pule yamaze iminsi ine yaraburiwe irengero, mbere yuko umurambo we uboneka

Urukiko rukuru rwa Johannesburg rwanzuye ko Ntuthuko Ntokozo Shoba yahamwe no gucura umugambi wo kwica Tshegofatso Pule no kuriha uwamwishe.

Muzikayise Malephane, umugabo wemeye ko ari we wamwishe, ubu uri mu gifungo cy'imyaka 20, yabaye umutangabuhamya wa leta, ashinja uwo mugabo bahoze bakundana avuga ko ari we wacuze umugambi w'ubwo bwicanyi bw'uwari umukunzi we.