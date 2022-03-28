Oscars: Will Smith yakubise urushyi Chris Rock kubera gutebya ku mugore we

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Will Smith yivuye mu nkokora yasa urushyi rukomeye Chris Rock ubwo yari kuri 'stage' mu gikorwa cyo gutanga ibihembo bya filimi bya Oscars kuko uyu yari amaze gutebya ku mugore we Jada Pinkett Smith.

GI Jane ni filimi itarakunzwe cyane yasohotse mu 1997 ivuga ku mugore wagiye mu myitozo ikarishye ya gisirikare.

Amaze gukorwa mu nsina z'amatwi, Rock yaguye mu kantu ariko ariyumanganya, ati: "Ibi ni ijoro ridasanzwe mu mateka ya televiziyo."