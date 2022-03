Oscars: Amafoto y'imyambarire y'ibyamamare kuri 'red carpet'

Haciye isaha 1

Jessica Chastain watsindiye igihembo cy'umukinnyi mwiza kubera filimi yari umukinnyi w'ibanze ya The Eyes of Tammy Faye, yaserutse mu ikanzu ndende ifite igice cyo hasi kinini, style yo mu myaka ya 1980.

Kodi Smit-McPhee yaserukanye isuti y'ubururu bwerurutse n'ishati yarengejeho isheni ya silver hamwe n'inkweto ndende zamugize muremure. Kodi yari ku rutonde rwa 'best supporting actor' gusa ntiyagitsindiye.

Emilia Jones akina muri filimi yahembwe nka 'best picture' yitwa Coda yari umwe mu byamamare byaserukanye ikanzu y'umuderi wihariye imwegereye kandi yerekana imiterere ye.

Timothee Chalamet we ntashoboye rwaserera z'itayi n'amashati y'imbere - yaje nta kantu yambaye imbere y'ikoti ry'umukara ririmo umweru mucye ushashagirana.

Mugenzi we bakinana muri Dune witwa Zendaya yaserutse mu gashati gacikiye hejuru n'ijipo ishashagirana cyane.

Billie Eilish mu ikanzu nini rwose y'umukara hamwe n'insokozo y'umukara bijyanye. Filimi 'No Time To Die' yakinnyemo iri mu zahembwe.

Ariana DeBose winjiye bwa mbere muri ibi bihembo yahise atwara igihembo cya 'best supporting actress' kubera filimi ya West Side Story. Yaje yambaye umwenda umurekuye cyane n'aga 'top' bijyanye mu mutuku umurika cyane.

Olivia Colman (ukina muri The Lost Daughter) yaserutse mu ikanzu ndende kandi y'amaboko maremare isa n'umuringa ndetse yambaye imirimo y'umuringa.

Nicole Kidman yari yaje ari mu bashobora kuba umukinnyi mwiza kubera filimi ya Being the Ricardo aho yakinnye nka Lucille Ball, ariko yatsinzwe na Chastain. Gusa yatambutse kuri red carpet n'umugabo we Keith Urban ikiganza mu kindi.