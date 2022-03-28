Kenya igiye kuronka miriyoni zafatiwe muri Jersey zifashe kugwanya Covid

Na Mark Lobel

BBC News

Iminota 29 iraheze

Ahavuye isanamu, The Standard Insiguro y'isanamu, Samuel Gichuru (i bubamfu ) na Chris Okemo (i buryo) bafotowe bari muri sentare mu 2016 mu ntahe y'urubanza rwabo rwo kurungikirwa ubucamanza bwa Jersey

Miriyoni z'ama dorari z'amafaranga y'igihugu bivugwa ko zibwe n'abanya-Kenya babiri ba mbere batunze cane zigiye kugarukanwa mu gihugu zigurwemwo ibikoresho vyo kurokora ubuzima mu kugwanya indwara ya Covid-19 hisunzwe amasezerano y'imbonekarimwe yashitsweko i Londres.

Ayo mazezerano na Jersey, izinga ryigenga mu ntwaro mu kiyaga ca Manche (Ensglish Channel) yakiriwe nk'"intsinzi ku banya-Kenya" n'uwuhagarariye ico gihugu mu Bwongereza, Manoah Esipisu.

Urufatangane rwahavuye ruvamwo ayo masezerano rwatanguriye ku rubanza rwo kwahukana.

Mu 2006, Samuel Gichuru, umuntuzi afise kompanyi y'umuyagankuba muri Kenya, n'umugore wiwe Salome Njeri barahukanye.

Hageze kugabura ivyo batunze, Madame Njeri yabonye ko ataronse ibikwiye.

Yaciye avuga ko bimwe mu vyo umugabo wiwe atunze vyanyegejwe hanyuma, sentare, ica ikora urutonde rw'ama konte yose umugore yavuze ko ari aya Gichuru muri Jersey, izinga risanzwe rizwi gushingwamwo amakompanyi ba nyeneyo batamenyekana kandi rigatangisha amakori ari hasi cane.

Ivyo vyatumye haba amatohoza yamaze imyaka icenda akorwa n'abategetsi ba Jersey.

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Muri ayo matohoza, mu 2011, bagirije Gichuru n'uwahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega ca reta kujana muri kompanyi yari yanditswe muri Jersey amafaranga ya "commissions" bahabwa n'amakompanyi mpuzamakungu.

Abategetsi ba Jersey baciye basohora imitahe yo gufatisha abo bagabo bompi, kuva ico gihe bakaba bakirinridiye ko barungikwa bava aho bari muri Kenya.

Ivyaha vy'ubutunzi bagirijwe vyarimwo amasezerano na kompamyi yo muri Finlande yo kwubaka uruganda rw'umuyagankuba hafi ya Mombasa, igisagara kiza ubwa kabiri mu bunini muri Kenya, aho ngo bahawe miriyoni na miriyoni z'amafaranga y'abongereza ya 'commissions' bayahawe n'amashirahawe yo kwubakisha yo mu Bwongereza, Norvege, Ubudagi na kompanyi y'igihangange mu gutumatumanako yo muri Amerika.

N'ubwo BBC yagerageje kenshi kubarondera, abo bagabo bompi n'abashingwamanza babo ntibashimye kugira ico bavuze kuri ivyo bagirizwa.

Ariko iyo kompamnyi yanditswe muri Jersey Windward Trading Limited yahavuye yemera ivyaha bine vyo kugira amafaranga y'inkomoko mbi muri sentare yo muri Jersey.

Sentare yaciye ishinga ingingo, ko iyo kompanyi, nyeneyo asanzwe ari Gichuru, itegerezwa kwakwa amafaranga arenga miriyoni 4,9 z'ama dorari mu vyo itunze kubera amafaranga y'inkomoko mbi.

Menshi muri ayo mafaranga niyo bivugwa ko yavuye mu biturire muri Kenya hagati ya 1999 na 2002 ubu ariyo agiye kugarukanwa mu gihugu.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Mu rugendo rwiwe muri Kenya mu 2018, uwari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ico gihe Theresa May yashize umukono ku masezerano be na prezida Uhuru Kanyatta yatumye ayo mafaranga agarukanwa

Ivyo vyashobotse kubera amasezerano yo mu 2018 yashizweko umukono na ministre wa mbere w'Ubwongereza w'ico gihe Theresa May, umukuru wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe na reta za Jersey n'Ubuswise. Ayo masezerano yavuga ko amatungo yibwe ashobora gusubizwa muri Kenya ariko agakoreshwa gusa ku bijanye n'imigambi y'iterambere.

Ayo masezerano azwi nka Return of Assets from Corruption and Crime to Kenya (Fracck) aha abategetsi ba Jersey uburenganizra bwo kurekura amafaranga bazi ko yibwe hanyuma akarungikwa imbere y'uko abagirizwa kwiba bashikanwa imbere ya sentare.

Ikoreshwa neza ry'ayo mafaranga kizoba ari igikorwa ca Crown Agents, ishirahamwe mpuzamakungu ridaharanira inyungu ryitaho iterambere.

Umukuru waryo Fergus Drake, yabwiye BBC ko avugana n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Kenya kugira bavugane ibikenewe mu kurwanya Covid -19.

Drake yiteze gushikiriza ibikoresho vya nkenerwa cane ku bitaro birenga 10 mu mezi ari imbere.

Yavuze ko gupima neza bizofasha abanya-Kenya kurwanya ico kiza neza no kumenya ibice bikeneye incanco kurusha ibindi.

Gushika ubu muri Kenya abantu bamaze kuronka incanco ntibarenga 20% mu gihugu cose.

Ariko hari abafise amakenga ko ayo mafaranga hari igihe nayo yoherera mu nzira z'ibiturire.

Kenya kiza ubugira 128 ku rutonde rwa Transparency International rw'igipimo c'ibiturire kw'isi, abategetsi n'abagwizatunga bakaba bavugwa cane mu biturire.

Hasigaye amezi make ngo prezida Uhuru ave ku butegetsi, agishika ku butegetsi akaba yari yiyemeje kurwanya ibiturire. Muri iyo ntumbero abategetsi n'abanyaporotike bariko barasabwa kuvuga amatungo bafise, hagakorwa isuzumwa ry'uko ata biturire yaciyemwo.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Amwe muri ayo mafaranga azokoreshwa mu gupima Covid

Ubu amafaranga ari mu nzira ava muri Jersey aja muri Kenya, ubu abantu bazoca bahindukirira kuraba ko abo bagabo bagirizwa barungikwa muri Jersey.

Mu kwezi kwa kabiri, ibikeneye gukorwa kugira barungikwe vyaratanguye gukorwa muri sentare ya Nairobi City Magistrates Court, inyuma y'imyaka 10 y'impari zo kumenya urwego rwoja imbere mu kubikora.

Ubu igisata c'ubushikirizamanza nico kiriko kirabikora kandi icegera c'umuyobozi waco Victor Mule yavuze ko intahe yitezwe mu kwezi kwa gatanu. Yavuze ko yizeye ko bitazosubira gufata iyindi myaka 10.