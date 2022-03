Kenya igiye kuronka miriyoni zafatiwe muri Jersey zifashe kugwanya Covid

Mu rugendo rwiwe muri Kenya mu 2018, uwari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ico gihe Theresa May yashize umukono ku masezerano be na prezida Uhuru Kanyatta yatumye ayo mafaranga agarukanwa

Ayo masezerano azwi nka Return of Assets from Corruption and Crime to Kenya (Fracck) aha abategetsi ba Jersey uburenganizra bwo kurekura amafaranga bazi ko yibwe hanyuma akarungikwa imbere y'uko abagirizwa kwiba bashikanwa imbere ya sentare.