Umukuru wa UNAids Winnie Byanyima avuga ingene yakorewe ihohoterwa ry'igitsina

'Ijambo guhohotera ntiryabaho'

Haca hategekanywa ko bajana nawe mu bushikiranganji bw'amashure. Ariko ntiyigeze amujana ku bushikiranganji. Ahubwo yaciye amutwara mu modoka gushika i muhira iwe, yitwaza ko hari ikintu yibagiwe. "Twarashitse mu nzu iwe, aca avuza umuziki. Iyo ndirimbo yari The First Cut is the Deepest aca aza kumfata", nk'uko avyibuka.