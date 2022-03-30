Burundi: BBC yemerewe gusubira gukorera mu ico gihugu
Radiyo BBC yemerewe gusubira gukorera mu Burundi, nk'uko bihejeje gutangazwa n'urwego rw'Uburundi rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru, Conseil National de la Communication (CNC).
Uwurongoye urwego CNC, Madame Vestine Nahimana yabimenyesheje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru inyuma y'inama y'abagize urwo rwego.
BBC yari imaze neza na neza imyaka itatu yafatiwe ingingo yo guhagarikwa mu Burundi. Ingingo yari yafashwe itariki 29 ukwezi kwa gatatu mu 2019.
Umukuru wa CNC, Madame Nahimana yavuze ko mu rwego CNC baronse ikete rya BBC isaba gusubira gukorera mu Burundi baca basanga "nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo isubire gushira ahabona ibiganiro vyayo".
Nta biganiro yari irekuriwe gushikiriza mu Burundi, nta n'umunyamakuru yari yemerewe kuyikorera canke kuyiha inkuru mu buryo ubwaribwo bwose muri ico gihugu kuva ico gihe.
Hemerewe ibinyamakuru bishasha vyinshi
Ibinyamakuru bitari bike birimwo n'Ijwi rya Amerika (VOA), Iwacu, radiyo Bonesha FM, ikiriho n'ibindi vyarafatiwe ibihano mu bihe n'imvo bitandukanye vty'inyuma y'intureka za poritike zo mu 2015.
Bimwe bimwe nka Iwacu, ikiriho na Bonesha FM haheze igihe vyarahawe uruhusha rwo gusubira gukora.
Madame Mahimana yavuze ko CNC yumviye akamo k'umukuru w'igihugu yasavye urwo rwego kuvugana n'ibinyamakuru vyari vyarafatiwe ibihano kugirango bisubire guhabwa impusha zo gukora.
Muri iyo nama yemereye BBC gusubira gukorera mu Burundi, CNC yemereye kandi ama radiyo n'ama television mashasha:
- Radio Igicu FM
- TV Buja FM
- TV Katika Muziki
- Radio La voix des Jeunes
- Radio Afri-Digital Media Corporation
- Radio PG Classic FM Ijwi ry'Umunezero
- TV Tanganyika
Dosiye y'iyindi radiyo, Radio Voix de Developpement Communautaire de Bubanza yasubijwe inyuma kugira ije guhinyanyura ivyo CNC yayisavye.
Atangaza ko BBC yemerewe gusubira gukorera mu Burundi, umukuru wa CNC yagize ati: "Twizeye ko tugiye kubandanya dukorana n'iyo radiyo mu ntumbero yo kubandanya twubahiriza umwuga w'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru."