Bruce Willis yahagaritse gukina filimi kubera indwara ya aphasia

Bruce Willis agiye kureka gukina filimi nyuma yo kubonwaho indwara ya aphasia izahaza ubushobozi bw'umuntu bwo kuvuga no kwandika.

Umuryango we, harimo umugore we Emma Hemming-Willis n'uwahoze ari umugore we Demi Moore, watangaje iby'ubu burwayi bwe kuri Instagram kuwa gatatu.