Rwanda: Gérard Urayeneza yagizwe umwere ku byaha bya jenoside

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Urukiko rukuru rwategetse ko Gérard Urayeneza uzwi cyane mu burezi n'ubuvuzi mu Rwanda adahamwa n'ibyaha bya jenoside.

Urayeneza azwi cyane mu Rwanda nk'umwe mu bashinze akaba na nyiri ishuri ryisumbuye, ishuri kaminuza, n'ibitaro byose biri i Gitwe mu karere ka Ruhango hagati mu gihugu.