Umukuru w'ubuitasi bwa France Eric Vidaud yirukanwe kubera ibyo yananiwe bijyanye n'intambara

Iminota 20 iraheze

Amerika yasesenguye by'ukuri ko Uburusiya bwari burimo buteganya kugaba igitero kinini, mu gihe Ubufaransa bwanzuye ko ibyo bidashoboka.

Umuntu wo mu gisirikare yavuze ko ibyo umukuru w'igisirikare cy'Ubufaransa yabyegetse kuri Jenerali Vidaud.

Ariko, uwo muntu wo mu gisirikare cy'Ubufaransa yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko akazi ka Jenerali Vidaud kari ako gutanga "amakuru y'ubutasi bwa gisirikare ku bikorwa, si [ugutanga amakuru] ku bikozwe bigambiriwe". Kubera ko urwego rwa Jenerali Vidaud rwanzuye ko Uburusiya bwari bufite ubushobozi bwo gutera Ukraine, uwo muntu yabwiye AFP ko "ibyabaye byerekana ko yari mu kuri".

Ariko, mu ntangiriro y'ukwezi kwa gatatu, Jenerali Burkhard yemeye ko ubutasi bw'Ubufaransa butageze ku rwego rw'amakuru y'Amerika cyangwa Ubwongereza, yatangazwaga mu gushyira igitutu kuri Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Yabwiye ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa ati: "Abanyamerika bavuze ko Abarusiya bari bagiye gutera, bari bafite ukuri".