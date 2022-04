Jenoside isigurwa gute?

Iminota 59 iraheze

Jenoside gifatwa na benshi ko ari co caha ca mbere gihambaye gikorerwa zina muntu.

Insiguro n'impari

Ayo masezerano ategeka kandi muri rusangi ibihugu vyayemeje "kubuza no guhana" jenoside.

Bamwe bavuga ko insiguro y'icari co igarukira hafi cane (ni ukuvuga itagutse bihagije); abandi ko iteshwa agaciro no kurenza urugero mu kuyikoresha.

Abasesenguzi bamwe bamwe bavuga ko insiguro y'ico ari co jenoside yaga cane (itagutse) ku buryo ata na bimwe mu vyaha vy'ikivunga vyakozwe kuva ayo masezerano yemejwe vyoheza bikayajamwo.

Mu gitabo ciwe yise Rwanda and Genocide in the 20th Century, uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa Medecins Sans Frontieres (MSF), Alain Destexhe, yanditse ati: "Jenoside iratandukanywa n'ibindi vyaha vyose kubera intumbero iba iri inyuma yayo.