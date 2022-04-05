Ukraine: Biden arasaba ko Putin akurikiranwa ku byaha by'intambara nyuma y'ubwicanyi bwa Bucha
Perezida Joe Biden wa Amerika yasabye ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aburanishwa ku byaha by'intambara mu gihe hakomeje kuboneka ibimenyetso by'ubwicanyi bw'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine.
Amahanga akomeje kwerekana uburakari atewe n'ubwicanyi ku basivile i Bucha, umujyi muto uri hafi y'umurwa mukuru Kyiv.
Biden yagize ati: "Uriya mugabo ni umugome", yongeraho ko yibaza ko Putin "yakoze ibyaha by'intambara".
Uburusiya buvuga ko amafoto y'imirambo ari ayacuzwe na Ukraine, nubwo nta bimenyetso bwerekanye.
Abategetsi ba Amerika bavuga ko bashyigikiye itsinda ry'abagenzacyaha mpuzamahanga bagiye i Bucha kwegeranya ibimenyetso.
Leta ya Ukraine yatangije iperereza ku byaha by'intambara nyuma y'uko ivuze ko imibiri y'abasivile 410 yabonetse mu duce twegereye Kyiv. Bamwe babonetse mu myobo rusange abandi bishwe baboshye kandi bisa n'aho barashwe babegereye.
Abategetsi i Kyiv bashinja kandi ingabo z'Uburusiya kwica umukuru w'umuhana, umugabo we, n'umwana wabo w'umuhungu ahitwa Motoyzhyn kuko yafashije ingabo za Ukraine muri ako gace.
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Biden yagize ati: "Muribuka ko nanenzwe kuko nise Putin umunyabyaha by'intambara, mwabonye ibyabereye i Bucha - ni umunyabyaha by'intambara... ariko tugomba kwegeranya amakuru yose kugira ngo bigire urubanza rw'ibyaha by'intambara."
Biden yavuze ko ibyabonetse i Bucha "biteye umujinya" kandi ko ari ngombwa ko Putin "aryozwa" ubwicanyi bwakozwe n'igisirikare cye muri Ukraine.
Ibyo yavuze byakurikiye amafoto y'icyogajuru yatangajwe n'ikigo cy'abanyamerika Maxar, agaragaza imirambo y'abantu ku mihanda ya Bucha mu gihe hari harafashwe n'abarusiya.
Minisiteri y'ububanyi n'amahanga bya Ameirka ivuga ko bifite amakuru yizewe y'ibyaha byo gufata ku ngufu, iyicarubozo n'ubwicanyi byakozwe n'ingabo z'Uburusiya.
Naho minisiteri y'ingabo ya Amerika yavuze ko "biboneka neza" ko Uburusiya ari bwo buri inyuma y'ubwicanyi i Bucha, ariko ko iperereza rirenzeho ricyenewe ryo kwemeza amatsinda y'ingabo yabikoze.