Ukraine: Biden arasaba ko Putin akurikiranwa ku byaha by'intambara nyuma y'ubwicanyi bwa Bucha

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Perezida Joe Biden wa Amerika yasabye ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aburanishwa ku byaha by'intambara mu gihe hakomeje kuboneka ibimenyetso by'ubwicanyi bw'ingabo z'Uburusiya muri Ukraine.

Leta ya Ukraine yatangije iperereza ku byaha by'intambara nyuma y'uko ivuze ko imibiri y'abasivile 410 yabonetse mu duce twegereye Kyiv. Bamwe babonetse mu myobo rusange abandi bishwe baboshye kandi bisa n'aho barashwe babegereye.