Russia - Ukraine: Amwe mu makuru agezweho kuri uyu wa gatatu

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Abarusiya bibanze kuri Donetsk na Luhansk - ingabo za Ukraine

Uburusiya bwashyize imbaraga mu gufata uduce twa Donetsk na Lohansk mu burasirazuba bwa Ukraine, nk'uko ibiro bikuru by'ingabo za Ukraine byabitangaje mu makuru yabyo ya buri munsi.