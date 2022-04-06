Russia - Ukraine: Amwe mu makuru agezweho kuri uyu wa gatatu
Kubera ubwicanyi bw'i Bucha bushinjwa Uburusiya, umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi (EU) watangaje ibihano bishya uteganya gufatira Uburusiya birimo guhagarika kugura ubwoko bw'ibicanishwa bwitwa 'coal' bivayo.
Amerika nayo biteganyijwe ko none kuwa gatatu yongeraho ibihano bishya ku Burusiya birimo ibyibasira Banki nini yo mu Burusiya.
Espanye yabaye ikindi gihugu gishya mu bugize EU gitangaje kwirukana abadipolomate b'Abarusiya kubera ubwicanyi bwa Bucha muri Ukraine.
Uburusiya bwakomeje guhakana ko ingabo zabwo zakoze ubu bwicanyi ndetse bwabyise "ibihimbano karundura".
Naho Ubuhinde, mu buryo budasanzwe, bwavuze ko "bwamaganye bweruye" ubwicanyi bw'i Bucha kandi ko bushyigikiye iperereza ryigenga "ku makuru ababaje" yaho.
Abarusiya bibanze kuri Donetsk na Luhansk - ingabo za Ukraine
Uburusiya bwashyize imbaraga mu gufata uduce twa Donetsk na Lohansk mu burasirazuba bwa Ukraine, nk'uko ibiro bikuru by'ingabo za Ukraine byabitangaje mu makuru yabyo ya buri munsi.
Bivuga ko abarusiya bakomeje ibitero bikomeye mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko ko ntacyo bigeraho.
Ingabo z'Uburusiya zakomeje kumisha ibisasu kuri Mariupol, umwe mu mijyi yarashwe cyane kandi yashenywe kurusha indi muri Ukraine.
Ariko igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ingabo zacyo zikomeje kubuza abarusiya kwinjira muri Mariupol kuva mu munsi irenga 40 ishize.
BBC ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibi bivugwa n'ingabo za Ukraine.
Amerika yemeye izindi miliyoni $100 US za misile za javelin
Mu gice gishya cy'inkunga igisirikare cya Amerika giha Ukraine, abategetsi ba Amerika kuwa kabiri bavuze ko bazaha miliyoni $100 igisirikare cya Ukraine izagenda muri za misile z'ubwirinzi zizwi nka 'Javelin missiles'.
Iki ni igice cya gatandatu cy'inkunga Amerika igiye guha Ukraine kuva mu kwezi kwa munani 2021.
Kuva ibitero by'Uburusiya byatangaira, Amerika yemereye Ukraine inkunga ya gisirikare y'agaciro ka miliyari $1.7, nk'uko minisiteri y'ububanyi n'amahanga yaho yabivuze.
John Kirby umuvugizi wa Pentagon ya Amerika mu itangazo yavuze ko iyi nkunga nshya "izasubiza icyifuzo cy'igisirikare cya Ukraine cya misile z'ubwirinzi za Javelin Amerika yakomeje guha Ukraine kandi yagiye ikoresha neza mu kurinda igihugu cyabo".
Amerika ishobora guhana abakobwa ba Putin
Jen Psaki umuvugizi wa White House yavuze ko Amerika ishobora guhagarika ishoramari rishya mu Burusiya kandi igafatira ibihano bishya inzego z'imari z'Uburusiya, abategetsi ba Kremlin hamwe n'imiryango yabo.
Ikinyamakuru Wall Street Journal cyatangaje ko Washington iri kureba uko ifata ibihano ku bakobwa ba Vladimir Putin, hamwe na Sberbank, banki nini y'Uburusiya.
Nta makuru menshi azwi ku buzima bwite bwa Katerina Tikhonova, umuhanga muri siyansi w'imyaka 35 na Mariya Vorontosva umuganga w'imyaka 36 ariko ibihano bitangazwa kuwa gatatu bishobora kubibasira.
Nubwo bitazwi neza kugeza ubu niba aba bakobwa ba Vladimir Putin hari imitungo bafite hanze y'Uburusiya, ariko ubuzima ubwo aribwo bwose hanze y'igihugu cyabo bushobora gukorwaho n'ibi bihano bishya.
Ni ibihe bihano byari byarafatiwe Uburusiya
Ibihano bikomeza kwiyongera bigamije kuzahaza ubukungu bw'Uburusiya, nubwo ibihugu byinshi by'iburayi nabyo ingaruka zabyo zitabura kubigeraho.
Ibi ni bimwe mu byafashwe:
- Ibihugu by'iburengerazuba byafatiriye kandi bibuza banki nkuru y'Uburusiya gukoresha miliyari $360 z'ifaranga ry'amahanga ryari muyo yizigamiye
- Banki zimwe zo mu Burusiya zavanywe mu buryo mpuzamahanga bwo kwishyurana bwa Swift
- Amerika yahagaritse kugura ibitoro na gas byose biva mu Burusiya mu gihe EU n'Ubwongereza nabyo bifite imigambi yo kubigabanya
- Amerika, EU, n'Ubwongereza byose byafashe ibihano ku barusiya 1,000 n'ubushabitsi bwabo, harimo abaherwe bakomeye bafatwa nk'abari hafi ya Kremlin
- Ibyo bihugu kandi byahagaritse kohereza mu Burusiya ibicuruzwa bimwe bikoreshwa n'abasivile cyangwa abasirikare, nk'ibyuma by'imodoka
- EU n'Ubwongereza byahagaritse kohereza ibicuruzwa by'agaciro kanini mu Burusiya - nk'imodoka, imyambaro ihenze, n'ibicuruzwa by'ubugeni
Czech Republic iraha Ukraine ibifaru bya cyera
Republique Tcheque byatangajwe ko ari ikindi gihugu mu bigize EU giha Ukraine intwaro kuva Uburusiya bwayitera mu minsi 41 ishize.
Umwe mu bategetsi bwa Czech Republic yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko iki gihugu cyahaye Ukraine ibifaru (tanks) byakozwe n'abasoviyeti bya T-72 hamwe n'imodoka z'intambara za BVP-1.
Ibi byakurikiye amakuru y'ibinyamakuru byaho yagaragaje imizigo minini y'ibifaru bitanu n'imodoka eshanu z'intambara bitwawe na gari ya moshi.
Minsitiri w'ingabo z'iki gihugu Madamu Jana Cernochova yabwiye inteko ishingamategeko ko atahakana cyangwa ngo atange amakuru arambuye ko nkunga y'igihugu cye kuri Ukraine.
Yagize ati: "Ndabizeza gusa ko Czech Republic…irimo gufasha Ukraine uko ishoboye kandi izakomeza kuyiha ibikoresho bya gisirikare, ibiremereye n'ibyoroshye".
Uburusiya burashinje iburengerazuba kuyobya ibiganiro by'amahoro
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yashinje ibihugu by'iburengerazuba kuyobya ibiganiro by'amahoro hagati ya Kyiv na Moscow "bikongezanya agakabyo" ibivugwa ku bwicanyi i Bucha.
Abategetsi ba Ukraine hamwe n'ibihugu by'iburengerazuba bakomeje gushinja abasirikare n'abategetsi b'Uburusiya ibyaha by'intambara muri Ukraine.
Moscow ihakana ibi birego ndetse yabyise "ibihimbano karundura", nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya leta RIA.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwo rwamaze gutangira iperereza ku byaha by'intambara n'ibiri kuba, Ukraine nayo yashyizeho itsinda ryo gukusanya ibimenyetso.