Mariam Sankara yakiriye neza igifungo cya burundu cyahawe Blaise Compaoré

Mariam Sankara yagize ati: "Ntekereza ko abaturage ba Burkina Faso n'abantu muri rusange ubu bazi uwo Thomas Sankara ari we, uwo uyu mugabo ari we, uwo uyu munyapolitiki ari we, icyo yashakaga, ndetse n'icyo abantu bamwishe bashakaga. Muri urwo rwego ndiruhukije kuko tuzi uwo ari we".