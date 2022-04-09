Russia ishinja YouTube guhagarika shene y'inteko ishingamategeko yayo
Abategetsi bo mu Burusiya bashinje YouTube guhagarika shene y'inteko ishingamategeko umutwe w'abadepite y'iki gihugu, ndetse baburira ko hazabaho kwihimura.
Umukuru w'inteko ishingamategeko y'Uburusiya Vyacheslav Volodin ashinja Amerika guhonyora "uburenganzira bw'Abarusiya", mu gihe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova avuga ko "YouTube yirangirije urwayo".
Ku rubuga rwa Telegram, Volodin yagize ati: "Leta Zunze Ubumwe [z'Amerika] zirashaka kugira ukwiharira itangazwa ry'amakuru. Ibyo ntitwabyemera".
Kuri uyu wa gatandatu, ubutumwa bwo kuri YouTube bwavuze ko iyo shene "yahagaritswe kubera ihonyorwa ry'amategeko y'imikorere ya YouTube", nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters.
Abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru AFP bemeje ko urwo rubuga rw'inteko y'Uburusiya rutagerwaho.
Nkuko Uburusiya bubitangaza, Duma-TV ifite abafatabuguzi (subscribers) barenga 145,000. Itangaza amashusho y'impaka zo mu nteko ndetse n'ibiganiro igirana n'abadepite b'Uburusiya.
Ku wa kane, ikigo kigenzura itangazamakuru cy'Uburusiya cyavuze ko kizahagarika ibikorwa byo kwamamaza mu gihugu by'urubuga rwa internet rwa Google rwo muri Amerika. Icyo kigo gishinja YouTube, y'urwo rubuga, gukwirakwiza "amakuru y'ibinyoma" ajyanye n'igikorwa cya gisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine.
Uburusiya bwahagaritse kugera ku bitangazamakuru n'imbuga z'amakuru bitari ibya leta, ndetse ubwoba bukomeje kwiyongera ko Google ishobora kuba ari yo igiye gukurikiraho mu guhagarikwa kugerwaho muri icyo gihugu.