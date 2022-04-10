'Mushyire intwaro hasi' – Papa Francis abwira ingabo za Russia na Ukraine ziri mu ntambara

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Papa Francis mu misa ya mashami kuri iki cyumweru i Vatican

Ku musozo wa misa yo kuri iki cyumweru cya mashami yari yitabiriwe n'abantu babarirwa mu bihumbi za mirongo, bari bateraniye muri basilika Saint-Pierre i Vatican, Papa Francis yagize ati: "Mushyire intwaro hasi!"

Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters, asa nk'ukomoza ku Burusiya Papa Francis yibajije ati: "Mu by'ukuri, ni intsinzi bwoko ki yo gushinga ibendera ku kirundo cy'ibyashenywe?"

Papa Francis avuze ayo magambo mu gihe amakuru mashya y'ubutasi ya minisiteri y'ingabo z'Ubwongereza avuga ko kubera "gupfusha [abasirikare] kurimo kwiyongera", Uburusiya burimo gushaka kongera umubare w'abasirikare babwo, bwifashishije abari barasezerewe mu ngabo kuva mu mwaka wa 2012.