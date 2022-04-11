Intambara ya Ukraine: Ibirwanisho rutura vya Russia vyabonetse bijabuka muri Belarus

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Ahavuye isanamu, Russian Defence Ministry Insiguro y'isanamu, Biélorussie irashigikiye Uburusiya muri iyi ntambara ya Ukraine kandi ibi bihugu bibiri vyarakoreye imyimenyerezo ya gisirikare hamwe muri Biélorussie imbere y'uko igitero gitangura

Ikinyamakuru Belaruski Hayun co muri Biélorussie cegamiye ku ruhande rwa Ukraine kivuga ko cabonye ibirwanisho bitari bike vy'igisirikare c'Uburusiya bifata urugendo muri gari ya moshi biciye muri Biélorussie ku wa Mungu.

Iki kinyamakuru kivuga ko amagari ya moshi yari yuzuye ibikoresho vya gisirikare yabonetse ku bituro vy'indarayi ku mugwa mukuru Minsk hamwe no mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Biélorussie, harimwo ibituro vya Kalinkavichy, Khoyniki na Homel y'Uburaruko.

Amakamyo na vya bimodoka ntamenwa navyo nyene vyarabonetse mw'igari ya moshi ku gituro ca Rechytsa kiri mu bumanuko bushira ubuseruko. Za misire zirasa indege hamwe n'imodoka z'intambara zica mu mazi nazo nyene zarabonetse zirindiriye kwurizwa igari ya moshi hafi y'aho.

Indege z'intambara zitandatu hamwe n'indege itwara ibintu n'abantu zaragurutse ziva ku kibuga c'indege ca Baranavichy kiri mu burengero bwa Biélorussie mu gihe za kajugujugu z'Uburusiya zitari nke nazo zafashe urugendo ziva i Machulishchy hafi ya Minsk.

Umukuru w'igihugu ca Biélorussie Alexander Lukashenko ashigikiye Perezida Vladimir Putin muri iyi ntambara ya Ukraine.

Uburusiya bwarakuye ingabo zabwo muri Kyiv ubu bukaba buriko bushira inguvu zose mu buseruko bwa Ukraine muri ino ntambara.

Ibi biri uko mu gihe inyeshamba zo mu buraruko bwa Ukraine zishigikiwe n'Uburusiya zivuga ko ziriko zirongereza akariro mu ntambara yazo yo kurwanya ingabo za reta.

Denis Pushilin, umukuru w'akarere gaherutse gutangaza ko kigenga ka Donesk (République Populaire de Donetsk/Donetsk People's Republic) asubirwamwo amajambo avuga ko agiye gukomeza urugamba kubera "abasivire bariko bafatwa bugwati" muri ako karere.

Uturere turi mu minwe y'inyeshamba turi mu ntambara kuva mu 2014.

Imbere y'uko agomora ingabo mu kwa kabiri, Perezida Putin w'Uburusiya yabanje kwemeza ku mugaragaro ko uturere twa Luhansk na Donetsk ari ibihugu vyigenga.

Ni mu gihe Perezida volodymyr Zelensky arahira akarengwa ko ata gace na kamwe ashobora guhebera Uburusiya, kugira ngo igihugu ciwe gisubire mu mahoro.