Ukraine: 'Abasirikare b'abarusiya bamfashe ku ngufu banica umugabo wanjye'

Iminota 22 iraheze

Mu gace gatuje, kari mu cyaro muri 70km iburengerazuba bwa Kyiv, twavuganye na Anna ufite imyaka 50. Twahinduye izina rye mu kurinda umwironodro we.

Anna yatubwiye ko tariki 07 Werurwe(3) yari iwe n'umugabo we ubwo abasirikare b'abanyamahanga binjiraga ku ngufu.

Anna yasubiye iwe mu rugo asanga umugabo we bamurashe mu nda.

Anna yarariraga mu mwanya wose yatubwiraga iyi nkuru ye. Yatweretse aho we n'abaturanyi be bahambye umugabo we mu gikari. Umusaraba w'imbaho uri imbere y'imva. Avuga ko nawe ubu ajya mu bitaro bimwegereye kandi ari guhabwa n'ubuvuzi bwo mu mutwe.