Ukraine-Africa: Prezida Volodymyr Zelensky yifuza gushikiriza ijambo Africa

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Ikiyago cabo cagarutse kw'itangazo ishirahamwe rya Afrika ryasohoye mu kwezi kwa kabiri ryasaba ko intambara yohagarara ubwo nyene hanyuma impande zompi zigasubira mu biganiro.

Senegal cabaye kimwe mu bihugu 17 vyo muri Afrika vyatoye kutagira aho bihagaze mu matora ya ONU y'ingingo yo gusaba ko Uburusiya guhagarika ibikorwa vya gisirikare vyabwo muri Ukraine.