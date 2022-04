South Africa: 'Mayor' wahoze ari imfungwa ati 'nzigomwa umushahara wanjye wose'

Iminota 12 iraheze

Umugabo wafunzwe imyaka kubera kwibisha imbunda uherutse gutorerwa kuba umukuru w'akarere muri Africa y'Epfo yizeje ko atazigera afata umushahara we ndetse n'ibindi byose yemerewe nka 'mayor'.

Bimwe mu bitabo yanditse "A Hustler's Bible", na "Kill Zuma By Any Means Necessary" biri mu byaguzwe cyane muri Africa y'Epfo.