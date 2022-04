Ukraine: Kurwanira Mariupol, 'umutima w'iyi ngwano'

Iminota 42 iraheze

Ahavuye isanamu, AFP via Getty Images

Hari ibimenyetso ko Uburusiya bushobora kuba buri hafi yo kwigarurira vyuzuye Mariupol, igisagara co ku kivuko mu bumanuko cugarijwe kandi kimaze amayinga atandatu gicucagirwa ibisasu ubu vyagisambuye cane.

Kazoza k'ico gisagara gashobora kuba nkoramutima ku ntambwe ikurikira y'iyo ngwano. Kiri mu minwe y'Abarusiya, kizobaha kugenzura igice kinini c'igihugu gituma Moscou ihuza inzasiro (ubwinshi bw'urwasiro) zibiri mu bumanuko no mu buseruko. Vyoca bituma ingabo nyinshi zishobora kwimurirwa ahandi, bigaha prezida Putin "intsinzi y'umukenyuro mu gihe intambwe ya mbere y'igitero ciwe yaranzwe n'akajagari.

Ahavuye isanamu, Anadolu Agency via Getty Images

End of Podcast

Muri iyi minsi ingabo z'Uburusiya vyizabazwa ko zigiwe imbere mu gucamwo kabiri ikirindiro abagwanira Mariupol bari basigaranye , nk'uko bivugwa n'ikigo gikora ivyigwa bijanye n'ingwano Institute for the Study of War.