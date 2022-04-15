Impunzi y'Umurusiya n'Umunye Ukraine basezeraniye ku rubibibe rwa Mexique na Amerika

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Umunye Ukraine Daria Sakhniuk n'umurusiya Semen Bobrovski bagiriye ubugeni mu biro bijejwe kwandika ababiranye muri Mexique ku musi wa gatatu

Impunzi zibiri ziri muri Amerika - umwe w'umunye Ukraine uwundi w'umurusiya - bagize ubugeni mu birori bito vyabereye mu gisagara ca Tijuana ku rubibe Mexique ihana na Amerika.

Umunye Ukraine Daria Sakhniuk n'umurusiya Semen Bobrovski bagiriye ubugeni mu biro bijejwe kwandika ababiranye muri Mexique ku musi wa gatatu.

Inyuma y'ivyo birori, abo bubakanye bahimbaje isabukuru y'amavuka y'imyaka 27 ya Sakhniuk mu migenzo kavukire ya Mexique yitwa "taquiza".