Ukraine: Intambara ya Donbas izoba ndende kandi isesekemwo amaraso menshi

Ibi si ukuvuga ko izina rya Jenerali Alexander Dvornikov ari co kintu gikomeye, ariko ikintu nyamukuru ni uko ubu Abarusiya barongowe n'intwazangabo imwe ari we azoba ategerezwa gushika ku ntego y'urugamba yo gufata akarere kizwe neza, hakurondera kurwanira uturere dutandukanye, aho usanga ari nk'ihiganwa mu buraruko, abandi mu bumanuko abandi mu buseruko.

Hanyuma, igisirikare c'Uburusiya camye kandi kiracafise ibirwanisho rutura, ibirwanisho bita "the Red God of War" (twogereranya mu kirundi ngo Imana itukura y'Intambara).

Intambara mu bibanza bikuru bikuru

Abahinga muri kahise ka gisirikare bazokwama bibuka Ypres Salient (1914-1918), Verdun (1916), Kursk (1943), hamwe rero n'intambara ya Bulde (Battle of the Bulge/ Bataille des Ardennes) hagati ya 1944 na 1945, nk'uturorero dukomeye tw'intambara y'ubu bwoko.

Ikindi ciza kandi ku banya-Ukraine ni uko bazi ibigiye kuba. Igendereza ry'ikirere rya OTAN co kimwe n'inguvu z'inzego z'igendereza za Ukraine, bizotuma ata bitero giturumbuka bibaho.

Intambara ndende?

Imfashanyo ya OTAN izoba kirumara mu guha inguvu ingabo za Ukraine zizoba zihanganye n'Abarusiya, mu kubaha akaryo gakomeye ko kwivuna no kwisubiza uturere.

Hagati aho, urugero rw'ukungene bazoshobora gukingira ikirere ni co kintu nyamukuru, ari na co gituma kugira ibirindiro vya misire bishobora kurasa indege ari co kintu ca mbere cihutirwa.