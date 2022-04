Emmanuel Macron: Kuva k'uwutazwi muri poritike gushika kuba umukuru w'igihugu

Iminota 8 iraheze

Ico Macron yiyemeza, co gusambura imigambwe ya kera ikurakuranwa muri reta agashinga umugambwe mushasha wo hagati na hagati uvuye mu bimanyu vy'iya kera, bisigura kuba ikiraro gihuza inkombe zamyeho muri poritike mu Bufaransa co gukwegakwega abatora bo ku mpande zompi.

Ariko we yemera ko amahinduka y'ubutunzi, mu kworohereza abagwizatunga no gusaba abakozi kwitanga gusumba, ariyo nzira yo kugabanya ubukene no kuronka uburyo bwo gushira mu migambi nkoramutima ku bo muri gauche. Aho kuzana inyishu yo hagati na hagati, vyatumye ubutandukane bwa poritike no hagati y'imice mu mibereho busubira gukomera.