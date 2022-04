Ukraine: Moscou ivuga ko Russia izohagarika intambara igihe OTAN/NATO itazoba ikiyibangamiye

Iminota 15 iraheze

Polishchuk ati: "Igikorwa kidasanzwe kizohagarara mu gihe intumbero zaco zizoba zishitsweko. Muri zo harimwo gukingira abanyagihugu bibereyeho mu mahoro ba Donbas, gusambura igisirikare hamwe no gukura ivyiyumviro vy'iki-NAZI muri Ukraine, co kimwe no gukuraho ikintu cose cobangamira Uburusiya kivuye ku butaka bwa Ukraine kubera bwifatiwe n'ibihugu vya OTAN".

Umutegetsi wo mu kigo gikora ubushakashatsi ku ntambara, Institute for the Study of War, ca Amerika yavuze ko ejo ku wa gatatu Uburusiya bwateye intambwe ntoya mu bitero vyo hasi no mu kirere ku ruganda ruhingura ivyuma rwa ca gisagara ca Mariupol kigoswe.