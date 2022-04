Ukraine: Putin yategetse ingabo za Russia kureka kwinjira mu ruganda Azovstal i Mariupol

Haciye isaha 1

Putin yavuze ko "nta mpamvu yo kurira muri aya marimbi no kugendesha inda mu butaka muri ibi bigo by'inganda".

Ku wa gatatu, umukuru w'abasirikare b'aba marine (barwanira ku butaka no mu mazi) ba Ukraine bari muri urwo ruganda, yoherereje ubutumwa BBC avuga ko abasirikare bakomeretse bahaheze "barimo kubora" , nta miti n'ibindi byo kubitaho bafite.

Yasabye ko abasirikare be bahungishwa bakajyanwa mu kindi gihugu.

'Nta kintu gikomeye' Uburusiya burageraho

Hagati aho, ikigo gikomeye cyo muri Amerika cy'ubushakashatsi ku ntambara, Institute for the Study of War, cyakoze isesengura ku ntambara yo muri Ukraine, kivuga ko kugeza ku wa gatatu nta kintu kinini ingabo z'Uburusiya zari zageraho ku gitero cyazo mu burasirazuba.