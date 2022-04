Uko twibeshya ku akarinda/akarangabusugi 'hymen'

Mu gihe ibi byose bidafite ishingiro rya siyanse - mu gihe kandi ubusugi ubwabwo ari imyumvire ya sosiyete kurusha ukuri k'umubiri - miliyoni nyinshi z'abantu ku isi baracyemera ko amateka y'umugore mu mibonano mpuzabitsina asobanurwa gusa no kuva amaraso bwa mbere iyo ayikoze.

Ariko mu by'ukuri si ukuri, ariko iyo myumvire iboneka mu ndimi, mu kwemera, no mu mico inyuranye ahantu henshi ku isi.

Mu gitabo cyanjye, 'Losing It', ngerageza gushushanya ishusho y'icyo kintu cyabaye umugani - hymen - aho uwo mugani wemerwa, ndetse niba ari ikintu gifite ishingiro muri siyanse gituma gikomeza kugira imbaraga.

Bacye muri twe twabwiwe ko 'hymen' ishobora guhindukana n'imyaka, ko bamwe muri twe tutayivukana, ko ishobora no kuvaho gusa mu gihe tugeze imyaka y'ubukure. Cyangwa se ko n'imirimo imwe n'imwe iyikwedura cyangwa ikayica, kuva ku myitozo ngororamubiri, ku mihango, ndetse yego no ku mibonano mpuzabitsina yinjiramo.

'Amaraso ku mashuka'

Uturindabusugi tumwe na tumwe dushobora kuva amaraso mu gihe dukweduwe mu gihe icyo gikorwa gihutiweho, ariko amaraso ashobora no kuva mu gukuba inkuta z'igitsina gore kubera gukoresha ingufu no kubura ububobere.

Ubwo umuganga w'inzobere mu kubaga yakurikiranaga abaganga bagenzi be b'abagore 41, ababaza niba baravuye amaraso bakora imibonano bwa mbere cyangwa batarayavuye, 63% bamubwiye ko nta yo bavuye.

Ariko mu bihugu bigikomeje gushimangira agaciro k'ubusugi no kugenzura imibonano mpuzabitsina y'abagore, hari urubuga ruto rwo kumva ibivugwa na siyanse.

Ibinyoma by'abaganga

Ibivugwa ku karangabusugi ntabwo bigira ingaruka ku buzima bw'igitsina bw'abagore gusa, ahubwo no ku busumbane - bishobora no kubangamira kubona ubutabera kwabo.

Vuba aha ni bwo Pakistan yaciye ibyo gupima ubusugi nk'ikimenyetso mu rukiko mu birego byo gufatwa ku ngufu, mu bihugu byinshi cyane cyane muri Aziya no mu burasirazuba bwo hagati, muri Africa ya ruguru n'epfo , hari henshi bakibikora.

Umukozi we yansubije ko nabona raporo ya muganga yemeza ko mfite akarangabusugi kakiri muryerye maze gusuzumwa niba ngafite nkishyura £300 (hafi 400,000Frw). Naba ntagafite nkabagwa ngo bagasubiranye nkishyura £5,400 (7,000,000 Frw) - nyuma ngahabwa raporo nk'iyo.

Ibinyoma bikwiriye kandi ku mbuga z'amavuriro hamwe na hamwe ku isi, ko uko kubaga "gusubiza umuntu ubusugi", nkuko umuganga umwe wo muri Liban abivuga. Ko uko kubaga "gusubiza hymen uko yahoze by'umwimerere", nk'uko undi w'i New York abivuga.

Umugani kuri hymen warangizwa gute?

Kumenyekanisha bumwe muri ubu bushakashatsi ni byo byaherwaho, hamwe no gukurikirana mu mategeko bimwe mu bikorwa byo gupima ubusugi no kubuza bamwe mu baganga kuyobya abantu.

Iyi nkuru yifashishijeibiri mu gitabo'Losing It: Sex Education for the 21st Century'.