Ukraine: NATO iri mu ntambara iziguye na Russia – Sergei Lavrov

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Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko intwaro ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi (Uburayi n'Amerika) biha Ukraine, zisobanuye ko umuryango w'ubwirinzi bwa gisirikare wabyo (OTAN/NATO) "urebye uri mu ntambara n'Uburusiya".

Mu kiganiro cyatangajwe ku wa mbere, yagize ati: "Izi ntwaro zizagabwaho igitero n'igisirikare cy'Uburusiya mu buryo bwemewe n'amategeko bijyanye n'igikorwa cyihariye [cy'igisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine]".

Lavrov yanabwiye televiziyo y'Uburusiya ati: "OTAN, urebye, iri mu ntambara n'Uburusiya binyuze ku kindi gihugu kandi irimo kugiha intwaro. Intambara ni intambara".

Yavuze ko Uburusiya bushaka kwirinda ibyago biri hejuru "bitari karemano" by'intambara nk'iyi.

Lavrov yanashinje Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko igihugu cye "kirimo kwigira nkaho" kiri mu biganiro, avuga ko ari "umukinnyi mwiza wa filime".

Mu cyumweru gishize, uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yari yavuze ko bwiyemeje kwirinda intambara irimo intwaro za nikleyeri.

Ku wa mbere, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yanditse kuri Twitter ko aya magambo mashya ya Lavrov ari ikimenyetso kigaragaza ko Uburusiya bwatakaje "icyizere cya nyuma [bwari bufite] cyo gutera ubwoba isi ngo ntifashe Ukraine".

Yanditse kuri Twitter ati: "Ni yo mpamvu hari kuvugwa iby'ibyago 'bya nyabyo' by'intambara ya gatatu y'isi. Ibi bivuze gusa ko Uburusiya bwumva ko burimo gutsindwa muri Ukraine".

Ubwo hari hashize iminsi Uburusiya buteye Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yategetse ko intwaro za nikleyeri zitegurwa.

Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byo muri OTAN byavuze ko bidashaka kurwana mu buryo butaziguye muri Ukraine, mu kwirinda ko habaho intambara ya gatatu y'isi.