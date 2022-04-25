Uganda - Rwanda: Museveni na Kagame biyemeje gushakira amahoro akarere

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Perezida Yoweri Museveni wa Uganda na Paul Kagame w'u Rwanda bemeranyijwe gushyira ingufu mu kubonera amahoro arambye aka karere bakemura ikibazo cya DR Congo nk'umuryango wa Africa y'iburasirazuba.

Nibwo bwa mbere Perezida Kagame yari ageze muri Uganda kuva ubushyamirane hagati y'abategetsi b'ibihugu byombi bwatangira kugaragara byeruye mu 2019.

Kagame yagiye i Kampala ku butumire bwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 48 ya Lt.Gen Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Museveni.

Museveni yavuze ko umuryango ibihugu bategeka bihuriyemo ugomba gushyira ingufu mu gukemura ikibazo cya DR Congo cyangwa icyo gihugu kikagwa mu kaga nka Sudan.

Mu cyumweru gishize, Kenya, Burundi, Uganda, DRC n'u Rwanda byemeranyijwe mu nama yabereye i Nairobi gushyiraho ingabo z'akarere zo kurwanya imitwe yanze kuganira no gushyira intwaro hasi muri DR Congo.

Ibiganiro byari guhuza kuwa gatandatu umutwe wa M23 - umwe mu iteje ikibazo mu burasirazuba bwa DR COngo - byahagaritswe na leta ya DR Congo ishinja uwo mutwe kubura imirwano.