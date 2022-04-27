Aung San Suu Kyi: Myanmar yakatiye uyu yahoze ari umurongoze igifungo aregwa igiturire

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Sentare ya gisirikare muri Myanmar yahamije uwahoze ari umurongozi, Aung San Suu Kyi, icaha ca ruswa mu rubanza ruheruka mu zisanzwe zibera mw'ibanga.