New York 'yubatswe n'ukuboko kw'Imana' - indirimbo nshasha ya cinjire

Haciye isaha 1

Pierre Nkurikiye avuga ko bitoroshe gufatanya amabanga ajejwe mu gihugu no kuririmba

Cinjire aherutse gusohora ururirimbo yise New York Chante Dieu (twovuga mu kirundi tuti New York, ririmba Imana), akavuga ko yaruririmvye ari muri ico gisagara gikomeye co muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika.