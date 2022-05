UK: Urwego rucunga umupaka ruvuga ko abimukira 254 bambutse Channel ku cyumweru

Mu kwezi gushize kwa kane, Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko minisiteri y'ingabo z'iki gihugu yafashe mu nshingano zayo ubuyobozi bw'igikorwa cyo guhangana no kwambuka mu mato matoya.

Hagati aho, hanibajijwe ku kiguzi (igiciro) gishobora gutangwa kuri iyo gahunda, no ku musaruro yatanga.

Theresa May wahoze ari Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, wigeze no kuba Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yavuze ko adashyigikiye iyo gahunda kubera impungenge ku kumenya niba yubahirije ibisabwa "mu mategeko, mu mikorere no mu gutanga umusaruro".