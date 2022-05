EU igiye kwikora kuri Africa, US na Norway mu gusubiriza gaze ya Russia

Iminota 21 iraheze

Iyugarwa ry'umuringoti ushikana gaze muri Pologne na Bulgaria uyikuye mu Burusiya ryateye umutima uhagaze ibihugu vya Bulaya none biriko birondera ayandi masoko ntanganguvu yosubirira gaze yatangwa na Moscou.

Ariko none ni nde ashobora kuzibira igihengeri kizoterwa n'Uburusiya mu gihe bworamuka bufashe ingingo yo kudasubira kugurisha gaze kuri uwu mugabane?

End of Podcast

Kubera ubwinshi bwayo mu nyanja, ico gihugu co mu buraruko kigira gatatu kw'isi mu bihugu bishora gaze inyuma y'Uburusiya na Qatar, 20% y'iyikoreshwa i Bulaya ikaba ari yo iva, mbere kikaba ari co gihugu conyene co muri uwo mugabane nyene kiwushorera gaze.