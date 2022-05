Ukraine - Russia: 'Imirwano y'amaraso' irimo kubera muri rwa ruganda Azovstal i Mariupol

Iminota 44 iraheze

Ubu ingabo z'abarusiya biravugwa ko zagabye igitero simusiga cy'abasirikare kuri uru ruganda ndetse no gukomeza kurasayo ibisasu bidahagaze.

Mu butumwa bw'amashusho bwashyizwe kuri Telegram kuwa gatatu, komanda Denis Prokopenko yashimagije abasirikare be ku "umuhate urenze muntu" mu guhangana n'abarusiya, yongeraho ko ari "ibintu byari bigoye".

Ikigo Institute for the Study of War (ISW) cyatangaje ko ku nshuro ya mbere bishoboka ko ingabo z'abarusiya zabashije kwinjira muri uru ruganda.