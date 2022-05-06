Rwanda - UK: António Guterres aranenga koherereza abimukira 'igihugu gikennye'

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Umunyamabanga mukuru wa ONU António Guterres ntabwo ashyigikiye umugambi w'Ubwongereza wo kohereza abimukira mu Rwanda, ikintu na Danmark irimo gutekereza gukora.

Guterres yabibwiye BBC mu kiganiro yayihaye ariho asoza uruzinduko yagiriye mu bihugu bya Senegal, Niger na Nigeria.

Ati: "Ntekereza ko Uburayi bufite inshingano ku bimukira…kandi biri mu bigize ingingo ya gatanu y'amasezerano ya ONU, bikaba no mu mategeko mpuzamahanga."